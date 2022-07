'2022 में घाटी से एक भी कश्मीरी पंडित का पलायन नहीं', टारगेट किलिंग पर केंद्र सरकार का जवाब

India

नई दिल्ली, 27 जुलाई। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाओं पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर में पिछले तीन वर्षों में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई घटनाओं और इस दौरान उनके जीवन पर असर को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। गृह राज्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में एक भी कश्मीरी पंडित ने घाटी से पलायन नहीं किया है।

घाटी में पिछले दिनों कथित रुप से टारगेट किलिंग की घटना को लेकर केंद्र सरकार ने सदन में जवाब दिया है। बुधवार को गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में पिछले तीन वर्षों के दौरान कश्मीरी पंडितों पर हमले, पलायन और उसके बाद उनके जीवन पर प्रभाव को लेकर रिकॉर्ड प्रस्तुत किए। उन्होंने सदन में कहा कि केंद्र के रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 2022 के दौरान कोई भी कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से नहीं गया है। अभी भी घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की संख्या 6,514 है। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए कश्मीरी पंडितों की संख्या क्रमशः 1, 4 और 1 है।

As per the records, no Kashmiri Pandit has left from the Kashmir Valley during the year 2022. The number of Kashmiri Pandits who are still residing in the valley is 6,514: MoS Home Nityanand Rai to Rajya Sabha pic.twitter.com/mMIhUoODBM