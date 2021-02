19 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में 24 घंटे के अंदर कोरोना से नहीं हुई कोई मौत- स्वास्थ्य मंत्रालय

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। एक तरफ तो देश के पांच राज्यों में कोरोना वायरस की रफ्तार लोगों को डराने में लगी हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक राहत भरी खबर ये है कि केंद्र शासित प्रदेशों और 19 राज्यों में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 1.5 लाख से नीचे है।

इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं हुई कोई मौत

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के अंदर गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, चंडीगढ़, असम, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली में कोरोना वायरस के चलते कोई मौत नहीं हुई है।

#Unite2FightCorona

India’s Active Caseload stands at 1,46,907 today.

In last 24 hours, 13,742 new daily cases and 14,037 recoveries have been registered.

The changes in Active cases for Top 6 States/UTs in last 24 hrs.https://t.co/uzDTLOodqB pic.twitter.com/fxwLjTwErN