राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की हुई शुरुआत, गडकरी बोले- 2025 से पहले 50 फीसदी हादसों में आएगी कमी

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। National Road Safety campaign केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत कर दी। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को रोड सेफ्टी नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा और इसके लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें युवाओं को रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक किया जाएगा।

इस अभियान से एक्सीडेंट से होने वाली मौतों में आएगी 50 फीसदी की कमी- गडकरी

राष्ट्रीय रोड सेफ्टी कैंपेन की शुरुआत करते हुए नितिन गडकरी ने भी कहा कि इस अभियान की जरूरत बहुत ज्यादा थी। सड़क हादसों में कई युवा आए दिन अपनी जान गंवा रहे हैं। इस अभियान के जरिए युवाओं को रोड सेफ्टी नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा, जिससे कि 2025 से पहले हम सड़क दुर्घटनाओं और उसकी वजह से होने वाली मौतों में 50 फीसदी की कमी ला पाएंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर हम 2030 तक ऐसे ही चलते रहे तो तब तक 6-7 लोग अपनी जान गंवा देंगे, इसलिए जरुरत थी कि युवाओं को रोड सेफ्टी नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। आपको बता दें कि ये अभियान 17 फरवरी तक चलेगा। गडकरी ने आगे कहा कि हमने अभी तक 30 किलोमीटक सड़क बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और ये उम्मीद है कि मार्च के अंत तक हम 40 किलोमीटर सड़क बनाने के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे।

We have achieved the target of constructing 30 kilometres of road, I believe that by the end of March, perhaps we will achieve the target of constructing 40 kilometres of road per day: Nitin Gadkari, Minister of Road Transport & Highways https://t.co/rKISRqsXo1