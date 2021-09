निपाह वायरस: कर्नाटक तक संक्रमण पहुंचने की आशंका, जांच के लिए पुणे भेजा गया सैंपल

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मंगलुरु, 14 सितंबर: केरल के कोझिकोड जिले में एक हफ्ते पहले निपाह वायरस से संक्रमित 12 साल के लड़के की मौत के बाद कर्नाटक में इसके संक्रमण पहुंचने की आशंका है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु में एक व्यक्ति के इसी वायरस से संक्रमित होने की आशंका है। स्वास्थ्य विभाग ने 25 साल के उस युवक के सभी संपर्कों की पहचान कर फिलहाल आइसोलेट करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक वह शख्स केरल तो नहीं गया था, लेकिन वहां से लौटे शख्स के संपर्क में जरूर आया था। हाल ही में वह शख्स गोवा से बारिश में टू-व्हीलर पर अपने घर लौटा था।

English summary

After a man suspected to be infected with Nipah virus in Mangaluru, Karnataka, his sample was sent to the National Institute of Virology, Pune