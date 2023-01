Video: दोस्तों के ग्रुप ने Zomato Delivery Boy के साथ मनाया न्यू ईयर सेलिब्रेशन, लोगों ने की जमकर तारीफ

न्यू ईयर पर मौज मस्ती करने वाले दोस्तों के एक ग्रुप ने Zomato डिलीवरी एजेंट के चेहरे पर उस वक्त मुस्कान ला दी, जब उसको अपने साथ शामिल करते हुए केक कटवाया।

oi-Love Gaur

New Year Celebration With Zomato Delivery Boy: ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ( Zomato) किसी ना किसी वजह से लाइमलाइट में रहता है। हाल ही में कंपनी के कथिर डिलीवरी बॉय की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, जिसमें वो मैरिज गार्डन के बाहर एक गाने पर डांस करता नजर आया था। वहीं उसके बाद एक और Zomato डिलीवरी बॉय ने अपनी किट के साथ-साथ टीशर्ट को आग के हवाले कर दिया। अब नए साल का जश्न मना रहे दोस्तों ने Zomato के डिलीवरी एजेंट से ज्वाइन करवाया और उसके हाथ से केक काटिंग करवाई।

@zomato @zomatocare @ZomatoProHelp

We ordered food at last minute around 11:00 PM something in zomato and it reached around exact 12:00 AM so we celebrated new year with the zomato delivery partner.

Unexpected happiness from Unexpected people #zomato #HappyNewYear #deliveryguy pic.twitter.com/J1Hv9JwCUy