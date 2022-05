Vehicle insurance: एक जून से कार-बाइक खरीदना पड़ेगा महंगा, जानिए प्रीमियम में हुई कितनी बढ़ोतरी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 26 मई: यदि आप अगले महीने नई कार या बाइक खरीदने के मूड में हैं तो आपको इंश्योरेंस के प्रीमियम पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बीते तीन वर्षों से कोविड महामारी की वजह से बीमा प्रीमियम नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन, केंद्र सरकार ने बुधवार को ही इससे संबंधित विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। यहां हम आपको अलग-अलग सीसी के टू-व्हीलर और कारों पर लगने वाले नए प्रीमियम का पूरा ब्योरा दे रहे हैं। आप जिस क्षमता की गाड़ी खरीदने वाले हैं, इसकी वजह से आपको कितने पैसे अधिक लगेंगे इस आर्टिकल से आपको उसका अंदाजा लग जाएगा।

English summary

Third party insurance premium will increase on new voter vehicles and two-wheelers from June 1, notification issued by the Union Ministry of Road Transport and Highways