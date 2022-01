Army Day: सेना के जवानों को मिली नई यूनिफॉर्म, पहले वाली से पूरी तरह बदली, Video

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 15 जनवरी: हर साल 15 जनवरी को देश में सेना दिवस मनाया जाता है। इस बार आयोजित होने वाले 74वें सेना दिवस के मौके पर इंडियन आर्मी की नई क्लाइमेट फ्रेंडली कॉम्बैट यूनिफॉर्म का अनावरण किया गया। शनिवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से नई लड़ाकू वर्दी सबके सामने आई, जब नई यूनिफॉर्म में पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो ने सेना दिवस पर दिल्ली कैंट के परेड ग्राउंड में मार्च किया। नई वर्दी डिजिटल पैटर्न से लैस और ज्यादा आरामदायक है।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म में मार्च करते कमांडो की एक वीडियो भी शेयर की है। वीडियो में आप देख सकते है कि भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो सेना की नई डिजिटल लड़ाकू वर्दी में सेना दिवस परेड के दौरान मार्च कर रहे है। यह पहली बार है जब सार्वजनिक रूप से वर्दी का अनावरण किया गया है।

#WATCH | Delhi: Indian Army’s Parachute Regiment commandos marching during the Army Day Parade in the new digital combat uniform of the Indian Army. This is the first time that the uniform has been unveiled in public. pic.twitter.com/j9D18kNP8B