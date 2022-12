अंतरिक्ष से ऐसा दिखता है....सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा, NASA ने जारी किया Video

नासा ने स्पेस स्टेशन का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान की सीमा के करीब से शुरू होकर भारत में प्रवेश करते हुए अंतरिक्ष का दृश्य कैप्चर किया है।

India

oi-Love Gaur

India From Space Video: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) अक्सर स्पेस और धरती से जुड़ी हैरान कर देने वाली वीडियोज को जारी करता रहता है। अब नासा की ओर से एक लेटेस्ट वीडियो साझा किया है, जिसमें अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ISS Above ट्विटर हैंडल से ये वीडियो साझा किया गया है, जिसको देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे।

Unusually clear skies on this pass over India today. Starting at the NW coast close to the border with Pakistan heading towards the SE passing over Mumbai and Bangaluru (plus so many other cities).

Dec 22, 2022 08:18 AM UTC. pic.twitter.com/0an96CsmeX