'विचारधारा या सत्ता से प्रभावित होने से' बचना चाहिए- पत्रकारों से और क्या बोले CJI रमना ? जानिए

मुंबई, 30 दिसंबर: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने देश में न्यायपालिका और पत्रकारिता को लेकर बहुत ही अहम बातें कही हैं। उन्होंने बुधवार को मुंबई प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि सभी तरह की बाधाओं के बावजूद न्यायपालिका संवैधानिक लक्ष्य हासिल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि 'हाल में फैसलों को लेकर उपदेश देने और जजों को खलनायक दिखाने की प्रवृत्ति ' को 'रोकने की आवश्यकता' है। देश के चीफ जस्टिस रेड इंक अवार्ड प्रजेंटेशन के मौके पर व्याख्यान दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि उन्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और ऐसा करते समय अपनी विचारधारा और सत्ता के प्रभाव में नहीं आना चाहिए।

English summary

CJI Justice NV Ramana has asked the journalists to stay away from the influence of their ideology or State while reporting and do only their duty