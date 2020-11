प्रदर्शन कर रहे किसानों को फ्री में खाना खिला रहा है अमरीक सुखदेव ढाबा, लोगों ने किया सलाम

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। हरियाणा-दिल्ली हाईवे पर स्थित मुरथल का अमरीक सुखदेव ढाबा आसपास के राज्यों में बहुत फेमस है। दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा और पंजाब से कई लोगों इस ढाबे के खाने के शौकीन हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से इस ढाबे पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को फ्री में खाना खिलाया जा रहा है। अमरीक सुखदेव ढाबे ने प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जा रहे किसानों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ढाबे पर किसानों को फ्री भोजन कराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अब ढाबे की खूब सराहना हो रही है।

यूथ कांग्रेस ने किया ढाबे को सैल्यूट

अमरीक सुखदेव ढाबे को अब लोग सैल्यूट कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस विंग के ट्विटर हैंडल से इस ढाबे का वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो के साथ यूथ कांग्रेस ने लिखा है, 'यह मेरा भारत है! इसे सलाम। दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर मुरथल का अमरीक सुखदेव ढाबा किसानों को मुफ्त में खाना खिला रहा है।"

CPIM ने ढाबे को किया 'लाल सलाम'

यूथ कांग्रेस के अलावा CPIM महाराष्ट्र राज्य समिति ने भी इस ढाबे को 'लाल सलामी' दी। CPIM महाराष्ट्र ने ट्वीट कर कहा है, "ये कहानियां हैं जो हमारे समाज को जीने और जीने के लिए एक खूबसूरत जगह बनाती हैं, अमरीक सुखदेव ढाबा को लाल सलाम।"

These are the stories which makes our society a beautiful place to live in and to live for...

Red Salute to Amrik Sukhdev Dhaba https://t.co/JnhWyLm23j