Mulayam Singh Passed Away: सपा पर टूटा दुखों का पहाड़, 3 महीने पहले ही मुलायम की पत्नी साधना का भी हुआ था निधन

Mulayam Singh Passed Away: समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है। पूरे देश में समाजवाद का नारा बुंलद करने वाले मुलायम सिंह बीमारी से जिंदगी की जंग हार गए और 82 वर्ष की अवस्था में आज दुनिया को अलविदा कह दिया। मुलायम 2 अक्टूबर से मेंदाता अस्पताल में भर्ती थे और सबको लग रहा था कि वो इस बार भी अपनी बीमारी को मात देकर घर लौट आएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

English summary

Samajwadi Party founder Mulayam Singh Yadav passed away on Monday at the age of 82. This is SP Painful Time, 3 months ago His Wife Sadhana Gupta lost her life too. Sadhana Gupta was Mulayam Singh's Second Wife. here is details.