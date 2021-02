आम बजट 2021 के पेश होने से पहले मनीष तिवारी का ट्वीट, आशा है वित्त मंत्री बजट की गंभीरता को समझेंगी

India

नई दिल्ली। Union Budget 2021 आम बजट 2021 के पेश होने से ठीक पहले कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है। मनीष तिवारी ने कहा है कि साल 1991 के बाद ये देश का सबसे महत्वपूर्ण बजट है, इसलिए उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बजट की गंभीरता को समझेंगी। आपको बता दें मनीष तिवारी का निशाना जीडीपी को लेकर है। उन्होंने कहा है कि इस बार का बजट काफी अहम है, क्योंकि 37वें स्ट्रेट महीने में है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण तीसरी बार आम बजट पेश करेंगी। इस बजट को लेकर ना सिर्फ सरकार बल्कि आम जनता को भी काफी उम्मीदें हैं। हर सेक्टर निर्मला सीतारमण की तरफ नजरें गढ़ाए हुए है। ऐसे में विपक्ष को भी बजट की महत्वता को लेकर निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें हैं।

बजट की गंभीरता को समझें वित्त मंत्री- मनीष तिवारी

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा है, 1991 के बाद यह सबसे महत्वपूर्ण बजट है। जीडीपी 37 वें स्ट्रेट महीने में है। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री बजट की गंभीरता को स्वीकार करेंगी। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुछ भी हो सकता है।

This is the most crucial budget after 1991. GDP is in the 37 th straight month of Decline.

I do hope @nsitharaman acknowledges the seriousness of the situation.

However if economic Survey was anything to go by then all you may get is a Talkathon of fluff sans any substance.