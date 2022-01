न्यूज चैनल की रेटिंग पर लगी रोक हटी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने BARC को दिए आदेश

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 12 जनवरी: टीवी रेटिंग में हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद टेलीविजन निगरानी एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) ने फैसला लेते हुए न्‍यूज चैनल्‍स की रेटिंग पर रोक लगी दी थी, जिसके बाद अब उस रोक को हटा दिया गया है। सरकार ने अब फिर से इसे शुरू करने के लिए कहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने BARC से न्यूज चैनलों के लिए टीवी रेटिंग फिर से शुरू करने को कहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन निगरानी एजेंसी BARC (ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल) से कहा है कि वह पिछले तीन महीनों के डेटा के साथ-साथ न्यूज चैनलों की रेटिंग तत्काल प्रभाव से जारी करें, ताकि सही और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व हो सके। संशोधित प्रणाली के अनुसार समाचार और विशिष्ट शैलियों की रिपोर्टिंग अब 'चार हफ्ते की रोलिंग एवरेज कॉन्सेप्ट' पर होगी।

Ministry of Information and Broadcasting has asked BARC to release the news ratings with immediate effect and also to release the last three months data, for the genre in a monthly format, for fair and equitable representation of true trends: GoI