हिजाब विवाद: विदेश मंत्रालय की ओर से अन्य देशों को दो टूक, कहा- यह हमारा अंदरूनी मामला

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 12 फरवरी: कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। वहीं इस मामले पर कुछ देशों की तरफ से की गई टिप्पणियों पर अब विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में अन्य देशों को दखलअंदाजी नहीं करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि मामला कर्नाटक हाई कोर्ट के अधीन है और यह देश का आंतरिक मामला है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की ओर से शनिवार को एक बयान जारी किया गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कर्नाटक के कुछ कॉलेजों में ड्रेस कोड के संबंध में कर्नाटक की हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में देश के आंतरिक मामलों पर किसी भी देश की प्रायोजित टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

