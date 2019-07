बॉलीवुड हस्तियों का वीडियो शेयर कर बुरे फंसे ये अकाली नेता, मिलिंद देवड़ा ने दिया करारा जवाब

India

oi-Ashutosh Ray

नई दिल्ली। शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा के एक ट्वीट पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए एक वीडियो शेयर किया जिसमें बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां दिखाई दे रही है। इस वीडियो में उन्होंने अभिनेताओं पर 'ड्रग के नशे में धुत' होने का आरोप लगाया। अब इस वीडियो पर कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

मिलिंद देवड़ा ने मनजिंदर सिंह के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मिलिंद ने लिखा कि मेरी पत्नी भी उस पार्टी में मौजूद थी। वहां कोई भी नशे की हालत में नहीं था। इसलिए झूठ फैलाना बंद करें और जिन लोगों के बारे में आप नहीं जानते उन्हें ब्लेम भी न करें। मुझे आशा है कि आप इसके लिए माफी मांगने का साहस दिखाएंगे।

दरअसल बॉलीवुड प्रोड्यूसर करण जौहर ने कुछ दिन पहले एक पार्टी आयोजित की थी, जिसमें बॉलीवुड समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। इस पार्टी का एक वीडियो करण जौहर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें सितारे मस्ती करते नजर आ रहे थे।

My wife was also present that evening (and is in the video). Nobody was in a “drugged state” so stop spreading lies & defaming people you don’t know!

I hope you will show the courage to tender an unconditional apology https://t.co/Qv6FY3wNRk