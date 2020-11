महबूबा मुफ्ती ने फिर की धारा-370 की वकालत, बोलीं- उसके बिना कश्मीर मुद्दा नहीं सुलझ सकता

India

नई दिल्ली। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से घाटी में धारा-370 लागू करने की वकालत की है। रविवार को अपने एक बयान में पीडीपी नेता ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सरकार संभाली है तब से मुल्क के टुकड़े करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को फिर लागू कर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक बिना 370 लागू हुए कश्मीर मुद्दा नहीं सुलझ सकता।

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रदेश के बहुचर्चित रोशनी घोटाले को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रोशनी एक योजना थी लेकिन उसे एक घोटाले के तौर पर पेश किया जा रहा है। महबूबा ने आगे कहा, 'जब से हमने जिला विकास परिषद (DDC) चुनाव में भाग लेने का फैसला किया, तब से जम्मू-कश्मीर में पिछले एक-डेढ़ साल से जो ज्यादतियां हो रही थीं उनको और बढ़ाया गया। पूरे मुल्क में इस वक्त अंधा कानून चल रहा है, इनके पास सबसे बड़ा हथियार UAPA बन गया है।'

