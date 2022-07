Mehbooba Mufti Pulwama : पूर्व सीएम के गंभीर आरोप, अपराधियों को BJP का संरक्षण, हो रहा धार्मिक प्रोपगैंडा

India

oi-Jyoti Bhaskar

श्रीनगर, 04 जुलाई : पुलवामा आतंकी हमलों पर महबूबा मुफ्ती (mehbooba mufti pulwama) ने कहा है कि डीएसपी दविंदर सिंह की भूमिका उजागर होने से साफ हो गया है कि भाजपा आपराधिक तत्वों का संरक्षण करती है। उन्होंने कहा,पुलवामा हमले पर सवाल उठे हैं। दविंदर सिंह को रिहा कर दिया गया। महबूबा ने राजस्थान में दर्जी कन्हैयालाल की नृशंस हत्या से भी भाजपा को लाभ होने का दावा किया।

महबूबा ने सवाल किया कि पुलवामा में आतंकी हमला कैसे हुआ? इससे किसे फायदा हुआ? पुलवामा हमले से बीजेपी को फायदा होने की बात कहते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी आपराधिक तत्वों को समर्थन और संरक्षण प्रदान करती है। अपने फायदे और प्रचार के लिए ऐसे तत्वों का इस्तेमाल करती है।

देश में धार्मिक आधार पर हो रही हिंसा और हत्या के संबंध में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, वे (भाजपा) समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंदू-मुस्लिम तनाव पैदा करना चाहते हैं। जब राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या (Udaipur Behading) हुई, तो हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे के खिलाफ हो गए। उन्होंने सवाल किया कि धार्मिक तनाव से किसे फायदा हुआ? खुद जवाब देते हुए महबूबा ने कहा कि तनाव से भाजपा को फायदा होता है।

They (BJP) want to spread chaos in society and create Hindu-Muslim tensions. When Kanhaiya Lal was murdered (in Udaipur, Rajasthan), Hindus and Muslims went against each other. Who benefitted? BJP: PDP chief Mehbooba Mufti, in Srinagar, J&K pic.twitter.com/QJvtI5smlT