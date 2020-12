कृषि कानूनों पर बोले CM खट्टर- अगर किसी ने MSP को खत्म करने की कोशिश की तो छोड़ दूंगा राजनीति

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Manohar Lal Khattar statement on MSP दिल्ली की तीन सीमाओं पर पिछले 36 दिनों से डटे किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। इस आंदोलन में हरियाणा और पंजाब इन दो जिलों से आए किसान सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मनोहर लाल खट्टर ने एकबार फिर से किसानों को MSP जारी रहने का भरोसा दिलाया है।

MSP खत्म हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा- खट्टर

मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि MSP जारी रहेगी। अगर किसी ने राज्य में MSP को खत्म करने की व्यवस्था की तो वो राजनीति ही छोड़ देंगे। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम हरियाणा में एमएसपी की व्‍यवस्‍था जारी रखने को प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब के जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए MSP एक बहुत बड़ा मुद्दा है।

We are committed to the continuation of the MSP (Minimum Support Price) in Haryana. Manohar Lal will quit politics if anyone tries to end the MSP regime: Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar pic.twitter.com/GeYGA7GD6Y