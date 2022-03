Manipur Election Result 2022: भाजपा को प्रचंड बहुमत, ढ़ोल नगाड़ों की धुन पर झूम रहे BJP कार्यकर्ता

India

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 10 मार्च। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा 4 प्रदेशों में फिर वापसी कर रही है। मणिपुर में बीजेपी को 26 सीटों पर जीत मिल रही है। वहीं अन्य पार्टियां यहां दहाई का आंकड़ा से भी काफी दूर हैं। ऐसे में यहा भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सीएम एन बीरेन सिंह के इम्फाल स्थित आवास पर जश्न का माहौल है। हींगांग सीट से सीएम एन बीरेन सिंह आगे चल रहे हैं। चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार राज्य में भाजपा एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है।

मणिपुर में भाजपा 14 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी हैं जबकि 12 सीटों पर आगे चल रही है। यहां कांग्रेस और जनता दल ने तीन -तीन सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस 1 और जनत दल 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। केपीए और एनपीएफ ने एक- एक सीटों सीटें जीती हैं।

#WATCH | Celebrations at the residence of Manipur CM N Biren Singh in Imphal as BJP leads in the state as per official EC trends. CM N Biren Singh leading in Heingang by 18,271 votes. pic.twitter.com/4AUbchWfAm