नई दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शनिवार को पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पराक्रम दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) भी मौजूद रहीं लेकिन मंच से भाषण शुरू करने के दौरान लोगों द्वारा 'जय श्री राम' के नारे लगाए गए, जिसके बाद ममता ने स्पीच देने से इनकार कर दिया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि किसी को बुलाकर उसकी बेइज्जती करना ठीक नहीं है। इस मामले पर बीजेपी और टीएमसी के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

नारे लगाए जाने के बाद सीएम ममता बनर्जी के मंच छोड़ने को लेकर बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने उनपर निशाना साधा है। विजयवर्गीय ने कहा, 'मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर 'जय श्री राम' का नाम जपने में समस्या क्या है और ममता बनर्जी इससे क्यों नाराज हैं। मुझे लगता है यह नारा उनके सम्मान में लगाया गया, जब वह मंच पर आई थीं। नारे की वजह से मंच छोड़ना उनकी हताशा के अलावा और कुछ नहीं दर्शाता।'

I fail to understand what is the problem in chanting Jai Shri Ram & why Mamata Ji gets annoyed with it. I think the slogan was raised in her honour when she stood up. Leaving the dais because of the slogan shows nothing but her frustration: BJP General Secy Kailash Vijayvargiya