पश्चिम बंगाल: पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले हावड़ा में हिंसा और आगजनी, आपस में भिड़े BJP-TMC कार्यकर्ता

कोलकाता। BJP and TMC worker clash नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पराक्रम दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बंगाल दौरे पर हैं। नेताजी की जंयती के मौके पर जहां एक तरफ पीएम मोदी पराक्रम दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रोड शो निकाला। इस दौरान शनिवार को भी बंगाल के हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। ये झड़प पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले हुई। इस हिंसक झड़प में दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है।

वाहनों में की गई आगजनी

इस हिंसक झड़प के लिए दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को दोषी ठहराया है। इस झड़प में कई वाहनों में भी आगजनी की गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता को गोली मारी गई है। वहीं कई कार्यकर्ताओं पर लोहे की रॉड और डंडों से पीटा गया है।

West Bengal: Bharatiya Janata Party workers attacked allegedly by TMC workers in Howrah

