आंध्र प्रदेश में वर्ष 2022 में शिक्षा के क्षेत्र में हुए बड़े सुधार, सुधारों के लिए याद किया जाएगा ये साल

वर्ष 2022 को आंध्र प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में सुधारों के वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम, डिजिटल लर्निंग, बावजूद के साथ समझौता ज्ञापन और स्कूलों के लिए सेमेस्टर सिस्टम की शुरुआत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधार हैं। हालांकि, सरकार को शिक्षकों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा।

इस वर्ष ने स्कूलों को नाडु नेडु के तहत सीखने के साफ-सुथरे स्थानों में बदल दिया है और अम्मा वोडी से लेकर विद्या दीवाना तक कल्याणकारी योजनाओं के अलावा अंग्रेजी माध्यम, सीबीएसई पाठ्यक्रम और बायजू की सामग्री के साथ टैब, एक स्वादिष्ट मेनू के साथ जगन्नाथ गोरू मुड्डा कहने के लिए नहीं!

सरकार ने स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में विषय शिक्षक अवधारणा और अंग्रेजी की शुरुआत की।

शिक्षा विभाग ने कहा कि अम्मा वोडी, जगन्नाथ विद्या दीवेना, जगन्नाथ गोरू मुड्डा, जगन्नाथ वासथी दीवेना और जगन्नाथ विद्या कनुका कार्यक्रमों ने राज्य को स्कूलों में ड्रॉप-आउट दर कम करने में मदद की।

सीएम जगन मोहन रेड्डी ने सुनिश्चित किया कि आधिकारिक मशीनरी लक्ष्यों को पूरा करे। वर्ष के दौरान, सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जगन्नाथ विद्या दीवेना के तहत 1403 करोड़ रुपये का वितरण किया, जिससे लगभग 11 लाख छात्रों को लाभ हुआ, 82.31 लाख छात्रों को लाभान्वित करने के लिए अम्मा वोडी के तहत 6,595 करोड़ रुपये और 47.4 लाख छात्रों को जगन्नाथ विद्या कनुका किट वितरित किए गए। रुपये की लागत। 931 करोड़। दूसरी ओर, सरकार को ते के गुस्से का सामना करना पड़ा

