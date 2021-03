पिछले साल वाले Lockdown जैसा नजारा दिखा नागपुर में, बस अड्डे पर जमा हुए प्रवासी मजदूर

India

नई दिल्‍ली। हाल के दिनों में कोरोना वायरस ने महाराष्‍ट्र में कोहराम मचा रखा है। हालात बेकाबू हो रहे हैं और रोज रिकॉर्डतोड़ मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार की बात करें तो यहां 25 हजार से ज्‍यादा मामले सामने आए थे। 70 लोगों की मौत हो गई थी। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्‍ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। पहले 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान था जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान सब्जी और आवश्यक सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। इसे लेकर अब लोगों के अंदर पिछले साल की तरह लॉकडाउन का डर समा गया है। महाराष्‍ट्र में रह रहे प्रवासी मजदूर अब पलायन शुरू कर चुके हैं।

शनिवार को श्रमिक अपने घर वापस जाने के लिए नागपुर बस स्टैंड पर जमा हो गए। हलांकि उनमें से एक श्रमिक ने यह भी बताया कि उसे बस सेवा के निलंबन के बारे में पता है। आपको बता दें कि नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 3700 मामले सामने आए हैं वहीं 29 लोगों की मौत हो गई है। वहीं महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करने की अपील की है।

Maharashtra: Migrant workers from Madhya Pradesh gather at bus stands in Nagpur to return home amid lockdown.

“We learned about suspension of passenger buses between Maharashtra & Madhya Pradesh so we are leaving today”, says a migrant. #COVID19 pic.twitter.com/zq4oZtVo6w