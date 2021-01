भंडारा: आग लगने से 10 बच्चों की मौत के बाद सरकार अलर्ट, डिप्टी CM पवार ने सभी अस्पताल के ऑडिट का दिया आदेश

India

oi-Pallavi Kumari

Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar On bhandara fire incident:महाराष्ट्र के भंडारा जिले के सरकारी अस्पताल ( Bhandara District General Hospital) के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट (SNCU) में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। घटना शुक्रवार (08 जनवरी) की रात 2 बजे की है। आग लगने के भीषण हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट हो गई है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री ने अजित पवार ने भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में आग की घटना के बाद तत्काल आधार पर राज्य के सभी अस्पतालों का ऑडिट करने का आदेश दिया है। वहीं इस घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम उद्धव ठाकरे ने दुख जताया है। सीएम ठाकरे ने घटना के जांच के आदेश दिया है।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आग लगने की घटना में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घटना के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय महाराष्ट्र की ओर से बताया गया है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने जिला अस्पताल में आग लगने की घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, भंडारा जिले के जिला कलेक्ट और पुलिस अधीक्षक से बात की है।

Ajit Pawar (in file pic), Maharashtra Deputy CM and Finance Minister has ordered audit of all hospitals on an urgent basis following the fire incident at Bhandara District General Hospital that claimed lives of 10 people. pic.twitter.com/63qehYyUDw