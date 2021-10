'हो सकता है कि वह बाघ आदमखोर ना हो'- मद्रास HC की इस टिप्पणी के मायने समझिए

India

चेन्नई, 5 अक्टूबर: तमिलनाडु में एक बाघ को कैसे काबू में किया जाए, इसको लेकर वहां का वन विभाग मंथन की दौर से गुजर रहा है। मामला मद्रास हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और खुद चीफ जस्टिस को इस मामले में दखल देनी पड़ी है। अदालत ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि हो सकता है कि उस बाघ को लेकर कुछ गलतफहमियां हो रही हों। हो सकता है कि वह आदमखोर ना हो। इसलिए तुरंत मारने की कोशिश ना किया जाए। अदालत ने देश में बाघों की कम संख्या की वजह से यह चिंता जताई है। आइए जानते हैं कि कैसे भारत में बाघों का संरक्षण सिर्फ वन्यजीवों को बचाने के लिए जरूर नहीं है। इसका सीधा नाता पर्यावरण और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है।

The Madras High Court has asked the Tamil Nadu Forest Department to try to catch the tiger alive, as it may not be a man-eater