Lunar Eclipse 2021:क्या आज दिखेगा 'Blood Moon'? चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें या क्या ना करें?

नई दिल्ली, 19 नवंबर। आज साल 2021 का अंतिम चंद्र ग्रहण है। हालांकि ये ग्रहण भारत में प्रभावी नहीं है क्योंकि ये दिन के वक्त लग रहा है इस कारण ये भारत में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये देश के पूर्वोत्तर राज्यों में सूर्यास्त के वक्त हल्की आंशिक रेखा के रूप में नजर आने वाला है। हांलकि ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। लेकिन जब पू्र्ण चंद्र ग्रहण होता है तो उसे कहीं कहीं 'ब्लड मून' भी कहते हैं। इसके पीछे एक खास वजह है, दरअसल इस दौरान चंद्रमा आम दिनों के मुकाबले 14 प्रतिशत बड़ा और 30 प्रतिशत से अधिक चमकीला यानी चमकदार होता है। इस दौरान चांद का रंग लाल हो जाता है यानी तांबे जैसा नजर आता है, इसलिए इसे ब्लड मून भी कहा जाता है।

English summary

A total lunar eclipse is sometimes called a Blood Moon, because of the reddish tinge the Full Moon takes on when fully eclipsed. here is Do and Donts during Chandra Grahan.