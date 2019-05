India

नई दिल्‍ली। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के मुखिया सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर निराशा व्यक्त की है जिसमें उन्होंने राजीव गांधी को मरते वक्त भ्रष्टाचारी बताया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल के पिता राजीव गांधी का जीवन एक नंबर वन भ्रष्ट नेता के तौर पर खत्म हो गया। इंदौर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पित्रोदा ने प्रधानमंत्री के बयान की निंदा की। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी के बारे में जो कहा उससे हम आहत हुए हैं।

आमतौर पर प्रधानमंत्री देश के लोगों के लिए बोलता है। यह बहुत बड़ी जवाबदेही है। वह इस तरह की बातें नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कल उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि आपके पिता मरते वक्त नंबर वन भ्रष्ट थे।' पित्रोदा ने पीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, 'उन्होंने (मोदी) ऐसा क्यों कहा? हम इस बयान से शर्मिंदा हैं। मैं भी गुजराती हूं और गांधीजी के राज्य से आता हूं। इस राज्य के लोग इस हद तक झूठ और इतनी गिरी हुई बात बोल सकते हैं, इससे हमें दुख होता है।'

राहुल गांधी ने भी दिया जवाब

प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, उनके पिता पर किए गए हमले भी उन्हें (नरेंद्र मोदी) को नहीं बचा पाएंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'मोदीजी, लड़ाई खत्म हो चुकी है। आपके कर्म आपका इंतजार कर रहे हैं। खुद के बारे में अपनी आंतरिक सोच को मेरे पिता पर थोपना भी आपको नहीं बचा पाएगा। सप्रेम और झप्पी के साथ- राहुल।'

