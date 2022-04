LoC:एक जवान को अपनी शादी में पहुंचने में हो रही थी देरी, BSF ने लिया दिल छू लेने वाला फैसला

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

श्रीनगर, 29 अप्रैल: अपने सैनिकों का कल्याण सीमा सुरक्षा बल की पहली प्राथमिकताओं में से है। बीएसएफ जैसे देश के अर्द्धसैनिक बल सिर्फ सीमा सुरक्षा के लिए कठोर ड्यूटी के लिए ही नहीं हैं, वह मानवीय मूल्यों को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा पर मुश्किल परिस्थियों में तैनात एक जवान के साथ ऐसा ही हुआ है। उसकी शादी की तारीख पक्की हो चुकी है। लेकिन, देश के जिस भौगोलिक क्षेत्र में वह ड्यूटी दे रहे हैं, वहां से ओडिशा के दूर-दराज वाले इलाके में तय समय पर पहुंच पाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। उसके माता-पिता को चिंता सता रही थी कि शादी के लिए सारे इंतजाम कर लिए, अगर बेटा समय पर नहीं पहुंच पाया तो उनके परिवार और दुल्हन के परिवार दोनों को कितनी दिक्कत हो जाएगी। बस उन्होंने किसी तरह से यूनिट कमांडर से संपर्क किया और उनकी परेशानियों का पल भर में ऐसा समाधान निकल आया कि उनका दिल खुश हो गया।

BSF airlifted its jawan from LOC with a Cheetah helicopter, took such a big step to deliver it on time to his wedding