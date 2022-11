भारत में लिव-इन रिलेशनशिप में कानूनी अधिकार क्या हैं ? Shraddha Walkar की वजह से हो रही है चर्चा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Live-in relationship in India and legal rights: दिल्ली में श्रद्धा वाकर की हत्या जिस तरह से उसके लिव-इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने की है, उससे इस तरह की रिलेशनलशिप पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। श्रद्धा वाकर अपने माता-पिता का घर छोड़ आई थी। लेकिन, खबरों के मुताबिक आफताब उसकी हत्या से पहले भी उसे काफी टॉर्चर कर रहा था। वह चाहती तो उसके पास सारे कानून अधिकार थे। वह अपने पार्टनर के खिलाफ कानून की चौखट तक जा सकती थी। लेकिन, उसने अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इसका जवाब देने के लिए वह आज नहीं है। इसलिए भविष्य में किसी श्रद्धा के साथ कोई आफताब इस तरह की बेरहमी ना कर सके, इसके लिए इन कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है।

English summary

live-in relationship in India:The law does not prohibit live-in relationships in India. The female partner and her children get all the statutory rights