'हमें बीजेपी को हटाना है और देश को बचाना है', सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद लालू-नीतीश

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 25 सितंबर: बिहार में बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार अब विपक्ष को एक साथ लाने की जुगत में लगे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी दलों को एक जाजम पर लाने के प्रयास में अपना कदम बढ़ा चुके हैं।रविवार को जहां उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर हरियाणा के फतेहाबाद में आयोजित चौधरी देवीलाल की जयंती पर इनेलो की रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी एकता पर जोर दिया। वहीं अब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव संग कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने उनके आवासा पहुंचे।

दिल्ली दौरे पर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव शनिवार को सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक दोनों नेता कांग्रेस नेता के आवास पर पहुंचे। यह मुलाकात आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम मानी जा रही है।

Delhi | We both held talks with Sonia Gandhi. We have to unite together and work for the country's progress. They have their party president elections after which she will speak: Bihar CM Nitish Kumar after meeting Congress interim president Sonia Gandhi pic.twitter.com/bfs9UDh1Ds