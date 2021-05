लक्षद्वीप में फिर से 7 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन, पूरी तरह से बंद किए गए 5 द्वीप

India

oi-Ashutosh Tiwari

तिरुवनंतपुरम, 31 मई: पूरा देश कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित है, जहां पर रोजाना लाखों केस सामने आ रहे हैं। बड़े राज्यों के अलावा छोटे-छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जिसको देखते हुए लक्षद्वीप के कलेक्टर एस. आस्कर अली ने दोबारा 7 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान लोगों को किसी भी तरह के मूवमेंट की इजाजत नहीं रहेगी।

मामले में लक्षद्वीप के कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए, उन्होंने 7 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया है। इसके तहत 5 द्वीपों में पूर्ण शटडाउन सोमवार शाम 5 बजे लागू होगा। इसके अलावा अन्य द्वीपों पर शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। ऐसे में जो भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को लॉकडाउन में छूट रहेगी।

Lakshadweep Collector S Asker Ali extended the complete shutdown in Lakshadweep for 7 more days in the wake of rising #COVID cases.

Complete shutdown in 5 islands will come into force at 5 pm today & night curfew imposed in another 5 islands from 5 pm to 6 am, as per order. pic.twitter.com/nOJwna2A5D