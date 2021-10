लखीमपुर हिंसा: राष्ट्रपति से मिले कांग्रेस नेता, राहुल बोले- न्याय के लिए गृह राज्य मंत्री को हटाना जरूरी

India

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद देशभर में काफी बवाल मचा है, विपक्ष ने भी इस घटना पर बीजेपी और योगी सरकार को आड़े हाथ लिया हुआ है। इसी क्रम में आज यानी बुधवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लखीमपुर मामले पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। कांग्रेस नेताओं में प्रियंका गांधी ही वह नेता रहीं जिन्होंने सबसे पहले लखीमपुर खेरी की तरफ कूच किया था। हालांकि उन्हें प्रशासन द्वारा बीच में ही हिरासत में ले लिया गया था। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उनके पद से हटाने की मांग की है। साथ ही साथ किसानों की मौत के मामले पर भी चर्चा की।

Lakhimpur Kheri violence | We told the President that the accused's father who is MoS Home, should be removed from the post as a fair probe is not possible in his presence. Likewise, we also demanded inquiry be done by two sitting judges of Supreme Court: Rahul Gandhi, Congress pic.twitter.com/yn3XgKCHJC