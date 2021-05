'अगर सलमान खान पैर छूएगा, तब भी उसकी फिल्मों का रिव्यू करूंगा', KRK के ट्वीट पर मचा हंगामा

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 28 मई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और अभिनेता कमाल राशिद खान (केआरके) के बीच की अनबन बढ़ती ही जा रही है। सलमान खान की फिल्म 'राधे' की रिव्यू को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले कमाल राशिद खान (केआरके) ने अपने एक ताजे ट्वीट में दावा किया है कि अगर सलमान खान उनके पैर छूकर भी, फिल्म का रिव्यू ना करने का अनुरोध करेगा, तब भी वो अभिनेता की फिल्मों की समीक्षा करेंगे। केआरके का ये ट्वीट सलमान खान की फिल्म राधे की टीम द्वारा मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के बाद आया है। हाल ही में केआरके ने दावा किया था कि फिल्म राधे की टीम ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। केआरके ने कहा था कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' पर की गई उनकी निगेटिव रिव्यू के बाद लिया गया है। हालांकि केआरके के इस बयान पर अब सलमान खान के वकीलों ने सफाई दी है।

English summary

KRK says i will review Salman Khan's films even if he 'touches his feet' all you need to know