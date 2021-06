ऑफिस जैसी कुर्सियां, कांच वाली छत... विस्टाडोम कोच के साथ मुंबई-पुणे के बीच डेक्कन एक्सप्रेस शुरू

India

मुंबई, 26 जून। कोरोना का कहर थोड़ा कम हुआ है तो इंडियन रेलवे ट्रेनों के संचालन को बढ़ाने की तरफ काम करने लगी है। इसी बीच, मध्य रेलवे (कोंकण रेलवे) ने मुंबई-पुणे डेक्कन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन सेवा को फिर से बहाल कर दिया है। इस ट्रेन में विस्टाडोम कोच होंगे। रेलवे के इस ऐलान के बाद यह स्पेशल ट्रेन अपने खास विस्टाडोम कोच को लेकर सुर्खियों में आ गई है। ये कोच अपनी लग्‍जरी सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं। वातानुकूलित कोच में छत पर कांच के पैनल हैं और बड़ी खिड़कियां हैं। सीटें 180 डिग्री तक घूम सकती हैं। अब आप मुंबई से पुणे के लिए इस ट्रेन में सवार होंगे तो आपको नदी, झरने और घाटी साफ दिखाई देंगे जो इस सफर को रोमांचक बना देगा।

केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही इस विशेष ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा बोर्डिंग और गंतव्‍य पर पहुंचने पर COVID 19 से संबंधित सभी मानदंडों का पालन करना जरूरी होगा। ट्रेन की बुकिंग 24 जून से सभी पीआरएस केंद्रों और वेबसाइट www.irctc.co.in पर शुरू हो गई है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी थी कि 26 जून से मुंबई और पुणे के बीच चलने वाली डेक्कन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में लोग प्रकृति के सुंदर नजारों का आनंद लेते हुए सफर कर सकते हैं।

Full house for Vistadome coach in Mumbai-Pune Deccan Express Special Train started from today Passengers can enjoy unhindered views of river, valley, waterfalls. pic.twitter.com/vqFPlqhg45

मुंबई-पुणे मार्ग पर यात्री अब माथेरान पहाड़ी (नेरल के पास), सोंगीर पहाड़ी (पलासधारी के पास), उल्हास नदी (जाम्ब्रुंग के पास), उल्हास घाटी, खंडाला के क्षेत्रों के पास से गुजरते हुए प्रकृति के साथ प्राकृतिक सुंदरता और अनुभव का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा लोनावाला और दक्षिण पूर्व घाट खंड पर झरने, सुरंगें भी यात्रियों को रोमांच से भर देंगी।

A Panoramic View of the Western Ghats: Wide window panes & glass rooftops of the first ever Vistadome Coach in Pune-Mumbai Deccan Express provide passengers with a unhindered, unique and unforgettable travel experience.

Come, experience the Western Ghats as never before! pic.twitter.com/vr2coDAq7h