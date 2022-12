कोलकाता मेट्रो: पीएम मोदी शुक्रवार को करेंगे उद्घाटन, पर्पल लाइन की पूरी डिटेल देखिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन सेवा और हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है।

oi-Anjan Kumar Chaudhary

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में कई विकास परियोजनाओं को लॉन्च करने वाले हैं। इसमें एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से लेकर कोलकाता मेट्रो की तीसरी पर्पल लाइन की सेवाएं भी शामिल है। पीएम मोदी पर्पल लाइन के सिर्फ एक फेज का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें 6 स्टेशन हैं। बाकी हिस्से पर काम चल रहा है। गौरतलब है कि देश में कोलकाता से ही मेट्रो ट्रेनों की शुरुआत हुई थी और दूसरे शहरों में पहुंचने में इसमें करीब डेढ़ दशक से भी ज्यादा वक्त लग गए। अभी कोलकाता में मेट्रो की दो रूट संचालन में हैं और तीसरी कल से शुरू होने जा रही है।

English summary

PM Modi will inaugurate the Purple Line of Kolkata Metro on Friday. He will also flag off the Howrah-New Jalpaiguri Vande Bharat Express as well