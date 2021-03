'जय श्रीराम' और 'हिंदू' होने की वजह से ऑक्सफोर्ड में नस्लवाद का शिकार हुईं रश्मि, विदेश मंत्री ने उठाया मुद्दा

India

नई दिल्ली: भारत के विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने सोमवार (15 मार्च) को राज्यसभा में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बढ़ रहे नस्लवाद का मुद्दा उठाया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हाल ही में दक्षिण भारत की रहने वाली छात्रा रश्मि सामंत को विरोध के कारण ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। रश्मि सामंत का विरोध जय श्रीराम का नारा और हिंदू होने की वजह से हुआ। पूरा मामला जानने से पहले आइए ये जानते हैं कि राज्सभा में विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने इस मामले पर क्या कहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राज्यसभा में कहा है, हम महात्मा गांधी के देश के लोग हैं, ऐसे में नस्लवाद और जातिवाद के मुद्दे से हम कभी आंखें नहीं फेर सकते हैं। वो भी उस देश में जहां भारतीय बड़ी संख्या में रहते हों। यूके के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं। अगर कोई मामला सामने आता है तो हम उनके सामने जरूर उठाएंगे। हम इस मामलो पर करीब से नजर रखे हुए हैं। आइए जानें क्या है पूरा माजरा?

Indian president elect of Oxford student union Rashmi Samant quits over racist social media post. Rashmi tells @nehakhanna_07 that her posts were misinterpreted. Watch this exclusive conversation on her side of the story.

