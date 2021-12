उन सभी 11 अफसरों-जवानों के बारे में जानिए, जो सीडीएस बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर में सवार थे

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 9 दिसंबर: भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में देश ने एक सर्वोच्च सैन्य जनरल सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अलावा 11 अफसरों और सैनिकों को खो दिया है। लेकिन, इससे एक साथ कई परिवारों को इतनी बड़ी पीड़ा मिली है, जिस सदमे से उबरना बहुत मुश्किल है। हम यहां भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के उन सभी 11 जांबाज अफसरों-सैनिकों और उनके परिवारों के बारे में उनकी तस्वीरों के साथ कुछ खास जानकारी साझा कर रहे हैं। इस हादसे में देश ने अपने इन बहादुर सिपाहियों को तो खो ही दिया है, कई पत्नियों के सुहाग उजड़ गए हैं, कई बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है और देश सेवा के लिए निकला कई मां का लाल उसे हमेशा-हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है।

English summary

Know the full details of all the 11 officers and soldiers of the Indian Air Force and Indian Army in the helicopter with CDS Bipin Rawat and his wife Madhulika Rawat