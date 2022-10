Kerala Black magic: कौन है केरल में काला जादू करने वाले दंपति और उनका साथी, जो खुद को बताता है 'जादूगर'

India

oi-Pallavi Kumari

Kerala black magic Update: केरल में काला जादू (ब्लैक मैजिक) के नाम पर दो महिलाओं का बलि देने के मामले ने सबको चौंका दिया है। केरल के पथानामथिट्टा जिले में कथित रूप से आर्थिक समृद्धि के लिए दो महिलाओं की बलि देने के मामले ने एक बार फिर से सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि साइंस वाली दुनिया में, क्या अब भी ऐसा संभव है। केरल पुलिस पिछले कुछ वक्त से दो महिला पद्मम और रोसली की गुमशुदगी की जांच कर रही थी। इस जांच में कोच्चि सिटी पुलिस ने एक दंपति भगवल सिंह और लैला के साथ शफी उर्फ रशीद को हिरासत में लिया है। इन तीनों ने पूछताछ में कहा कि आर्थिक तंगी से निपटले के लिए उन्होंने दोनों महिलाओं की बलि दी और एक को सितंबर और एक को जून में मारा गया और दफनाया गया। बताया जा रहा है कि शफी, खुद को जादूगर कहता है और वह दोनों महिलाओं को कुछ पैसों के बदले में लेकर आया था। आइए जानें ये दंपति भगवल सिंह और लैला और उनका साथी शफी कौन है?

English summary

Kerala black magic case Who are the Kerala couple and sorcerer all you need to know about incident