तिरुवनंतपुरम: अमित शाह का विपक्ष पर जोरदार वार, बोले- CPI कर रही 'इलू-इलू', कांग्रेस पार्टी दिशाहीन

तिरुवनंतपुरम। देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की तारीखों का ऐलान होने के बाद केरल में चुनावी रैलियों का दौर तेज हो गया है। इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में एक रैली को संबोधित किया। मंच से अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों खास तौर से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन कर रही है और यहां उन्हीं के खिलाफ लड़ रही है। आपकी दिशा क्या है?'

सीपीआई का एसडीपीआई और पीएफआई 'इलू-इलू'

अमित शाह ने आगे कहा, 'एलडीएफ और यूडीएफ देश की चिंता नहीं करते बल्कि अपने वोट बैंक की चिंता करते हैं। सीपीआई का एसडीपीआई और पीएफआई के साथ 'इलू-इलू' चल रहा है और कांग्रेस मुस्लिम लीग को साथकर चुनाव के मैदान चली गई। कांग्रेस पार्टी को तो मैं समझ ही नहीं सकता। पश्चिम बंगाल में उन्होंने फुरफुरा शरीफ के साथ गठबंधन किया है और महाराष्ट्र में वे (कांग्रेस) शिवसेना के साथ हैं।' अमित शाह ने कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि पार्टी की दिशा क्या है?

Congress is fighting in alliance with communists in West Bengal & here, they are fighting against them. In Kerala, Congress has allied with Muslim League; in West Bengal, they have allied with Furfura Sharif, & in Maharashtra, they are with Shiv Sena. What is your direction?: HM pic.twitter.com/aoFUttqDT3