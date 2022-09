केजरीवाल का राहुल गांधी पर सीधा हमला, बोले- 'कांग्रेस को कमजोर करने के लिए मेरी क्या जरूरत...'

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 16 सितंबर: आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी एकता के प्रयासों को जोरदार झटका दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें गठबंधन की राजनीति समझ में नहीं आती और ना ही सीटों पर तालमेल की बात उनके पल्ले पड़ती है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सिलसिले में उनसे भी मुलाकात की थी। इसके साथ ही केजरीवाल ने कांग्रेस को कमजोर करने के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए 'राहुल गांधी ही काफी' हैं। यही नहीं उन्होंने भाजपा पर बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायकों की खरीद-फरोख्त पर 7 से 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has said that Rahul Gandhi is enough to weaken the Congress. He accused the BJP that 7 to 8 thousand crore rupees have been spent on the purchase of MLAs