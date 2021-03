कन्याकुमारी लोकसभा उपचुनाव: कार्ति चिदंबरम की कांग्रेस हाईकमान से मांग, प्रियंका को बनाएं उम्मीदवार

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने पार्टी हाईकमान से अपील की है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर होने उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। इसके लिए कार्ति ने बकायदा राज्य चुनाव समिति के सामने एक आवेदन दायर किया है। आपको बता दें कि कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर 6 अप्रैल को उपचुनाव होगा। इसी दिन विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे।

Tamil Nadu: Congress MP Karti P Chidambaram has filed an application before the party's state election committee requesting that Congress leader Priyanka Gandhi Vadra be named as the candidate for the by-polls to Kanyakumari Lok Sabha constituency pic.twitter.com/BVegDsF9fQ