कर्नाटक डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष की सरकार से मांग, हमें वैक्सीन चुनने का दिया जाए विकल्प

oi-Kapil Tiwari

बेंगलुरु। Karnataka Association of Resident Doctors भारत में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले एक बड़ा सवाल ये उठा था कि क्या लोगों को वैक्सीन को चुनने का विकल्प दिया जाएगा ? इस सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉ दयानंद सागर ने वैक्सीन के विकल्प की मांग सरकार से की है।

कोवैक्सीन की हम कड़ी निंदा करते हैं- दयानंद सागर

दरअसल, दयानंद सागर ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के खिलाफ चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि कोवैक्सीन के थर्ड फेज के ट्रायल के कंप्लीट होने से पहले उसे मंजूरी दिया जाना ठीक नहीं था, इसलिए हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन चुनने का विकल्प दिया जाए। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है, "केंद्र सरकार ने दो वैक्सीन को मंजूरी दी है। कोविशील्ड एक बार को अंतरिम विश्लेषण रिपोर्ट से गुजरी है, लेकिन कोवैक्सीन अभी थर्ड फेज के ट्रायल में है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।"

Government of India has approved Covishield & Covaxin vaccines. Covaxin is still in phase-III trials, where the trial is being done on healthcare workers. We condemn this. Healthcare workers should be given a choice of vaccine: President, Karnataka Association of Resident Doctors pic.twitter.com/CMUbGILSE8