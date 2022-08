VIDEO: बच्चे को डसने ही वाला था गुस्साया कोबरा, 'बिजली की रफ्तार' से मां ने उसे दी मात

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: बरसात के मौसम में सांप के बिलों में पानी भर जाता है, ऐसे में वो रिहायशी इलाकों का रुख कर देते हैं। जिस वजह से कई बार उनका इंसानों से भी आमना-सामना हो जाता है। अब कर्नाटक के मांड्या से एक ऐसा वीडियो आया है, जहां पर एक बच्चे को कोबरा डसने जा रहा था, लेकिन मां की ममता के आगे वो कामयाब नहीं हो सका। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। (वीडियो-नीचे)

A child had a close shave as he stepped out of his house in Mandya.

CCTV captures the moment a startled Cobra raises its hood after the boy nearly stepped on it!

Mother's swift reaction prevented a snake bite! pic.twitter.com/9xD4xCAeph