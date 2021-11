ओमीक्रोन वेरिएंट का खतरा: केरल और महाराष्ट्र के यात्रियों के लिए कर्नाटक सरकार ने जारी किए खास निर्देश

India

नई दिल्ली, 28 नवंबर। कई अफ्रीकी और यूरोपिय देशों में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद भारत में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को एक पत्र लिखकर ये कहा है कि अपने-अपने राज्य में नए वेरिएंट की रोकथाम और निगरानी में कोई कमी ना छोड़ी जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए खत में कहा गया है कि नए वेरिएंट को भारत में आने से रोकना है और इसके लिए गहन रोकथाम और कड़ी निगरानी की जरूरत है। इसके लिए वैक्सीनेशन को भी बढ़ाना है। पीएम मोदी ने भी एक दिन पहले अधिकारियों के साथ की गई मीटिंग में इन उपायों का जिक्र किया था।

कर्नाटक में इन देशों से आने वाले यात्रियों की होगी निगरानी

केंद्र के निर्देश के बाद राज्य सरकारों ने एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक सरकार ने एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर के ने बताया है कि दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, बोत्सवाना और अन्य यूरोपीय देशों के यात्रियों पर खास नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि इन देशों में ही अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिले हैं।

केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए भी खास निर्देश

इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। ये रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा केरल से पिछले 15 दिनों के अंदर जो भी छात्र कर्नाटक में आए हैं, उनका भी आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जाएगा।

Production of RT-PCR negative report (irrespective of vaccination status) not older than 72 hours at entry point is mandatory for those arriving from Kerala & Maharashtra. Students who have arrived from Kerala in last 15 days to undergo mandatory RT-PCR test: Govt of Karnataka pic.twitter.com/GAnaq6k9kp