सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे कुमारस्वामी, शामिल होंगे राहुल गांधी

बेंगलुरू। कर्नाटक में जारी सियासी घमासान थम गया है। सत्ता के लिए जारी उठापटक का फैसला हो गया है। येदुरप्पा फ्लोर टेस्टे में फेल हो गए, जिसके बाद कर्नाटक के राज्यपाल ने जेडीएस नेता कुमारस्वामी को शपथ के लिए निमंत्रण भेजा। सोमवार को कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में शपथ लेंगे। इस शपथ समारोह में महागठबंध के लगभग सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया है।

कुमारस्वामी के शपथ समारोह में बीएसपी प्रमुख मायावती, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, सपा नेता अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के सीएम केसीआर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डीएमके नेताओं, राजद नेता तेजस्वी यादव और आरएलडी नेता अजित सिंह को आमंत्रित किया गया है।

West Bengal CM Mamata Banerjee, Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu & Telangana CM KC Rao congratulated me. Mayawati ji has also blessed me. I have invited all regional leaders for oath ceremony. I've also invited Sonia Gandhi ji & Rahul Gandhi ji personally: HD Kumaraswamy pic.twitter.com/g07Q1aAhPO