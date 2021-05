कर्नाटक के डॉक्टर ने मॉल में मास्क पहनने से किया इनकार, बताया 'मूर्खतापूर्ण नियम', केस दर्ज

India

बेंगलुरु, 20 मई। देश में कोरोना अपने चरम पर है। सरकार लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाने के लिए बार-बार कह रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नियम-कानूनों को ताक पर रखकर कोरोना को फैलाने में मदद कर रहे हैं। ऐसे ही कर्नाटक के रहने वाले एक डॉक्टर ने मंगलुरु के एक मॉल में मास्क पहनने को मूर्खतापूर्ण नियम बताते हुए मास्क पहनने से मना कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

मंगलुरु के एक मॉल की है घटना

यह घटना मंगलुरू के एक सुपर मार्केट की है, जहां के कर्मचारियों ने एक व्यक्ति को मॉल में बिना मास्क के घूमते देखा। कर्मचारियों ने उससे मास्क पहनने के लिए कहा तो जनाब बहस पर उतर आए और उन्होंने सरकार के दिशानिर्देशों पर सवाल उठाते हुए मास्क पहनने को मूर्खतापूर्ण नियम बता दिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना मंगलवार 10 मई की है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो महाशय जिनका नाम डॉ. श्रीनिवास काकिलया है कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि पेशे से डॉक्टर हैं और डॉक्टर होकर लोगों को सावधानी बरतने की बजाए खुद मास्क न पहनने की बात कह रहे हैं। इस वायरल वीडियो पर यूजर्स डॉक्टर की जमकर आलोचना कर रहे हैं। यूजर्स ने लोगों की जान खतरे में डालने के लिए डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस ने दर्ज किया केस

मंगलुरु पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने कहा कि, 'मॉल के मैनेजर की तरफ से लिखित शिकायत के बाद महामारी ऐक्ट की संबंधित धारओं के तहत आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।' गौरतलब है कि कर्नाटक में वर्तमान में कोरोना के 5.75 लाख सक्रिय मामले हैं, जोकि देश में किसी भी राज्य से ज्यादा हैं।

I didn't know that even doctors will be #Covidiots too. Dr. Kakkilaya in Mangaluru enters Jimmy's supermarket without mask and when question by the staff, he argues that #COVID19 is just like any other fever, hence he'll not wear mask.

