कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा की अपील- सिंपल तरीके से मनाएं दिवाली, पटाखों पर रहेगा प्रतिबंध

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच देश त्योहारी सीजन का लुफ्त उठा रहा है। हालांकि इस साल covid-19 महामारी ने त्योहारों के रंग में भंग मिला दिया है। इस बीच बढ़ते कोरोना संक्रमण और प्रदूषण को देखते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इस सूची में अब अगला नाम कर्नाटक का भी जुड़ गया है। शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस संबंध में बड़ा ऐलान किया है।

बीएस येदियुरप्पा ने कहा, हमने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य में पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं देने का फैसला लिया है। इससे संबंधित आदेश जल्द जारी होगा। उन्होंने आगे कहा, पटाखों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव देने के बाद हमें कई सुझाव मिले। लोगों को अपने बच्चों और खुद की सुरक्षा को देखते हुए दिवाली का त्योहार सरल तरीके से मनाना चाहिए। मैं लोगों से केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने और त्योहार को सिंपल तरीके से मनाने का अनुरोध करता हूं।

We received many suggestions after we proposed a ban on firecrackers this #Diwali. People should celebrate in a simple manner considering the safety of their children & themselves. I request people to burst only green crackers & celebrate the festival in simple way: Karnataka CMO https://t.co/M3ILOkLEID