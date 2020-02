'राजधर्म' पर राजनीति तेज, अब कपिल सिब्बल ने कसा तंज, बोले- आपने वाजपेयी की नहीं सुनी तो...

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के मंत्रियों में वार-पलटवार का दौर तेज हो गया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसक घटनाओं पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से राजधर्म का पालन करने की अपील की थी, इस पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा था कि कांग्रेस राजधर्म पर लोगों को भड़काने का काम बंद करे। केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आने के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर उन पर पलटवार किया है।

Delhi Violence : Rajdharma पर सियासत, Kapil Sibbal का Modi Govt. पर तंज | वनइंडिया हिंदी

शनिवार को कपिल सिब्बल ने कहा, केंद्रीय मंत्री रविशंकर बोलते हैं कि कृपया कांग्रेस हमें राजधर्म का पालन करना ना सिखाए, हम कैसे आपको सिखा सकते हैं मंत्री जी जब आपने गुजरात में अटल बिहारी वाजपेयी की नसीहत नहीं सुनी। कपिल सिब्बल आगे कहते हैं कि, आप हमें क्यों सुनेंगे, क्योंकि सुनना, सीखना और राजधर्म का पालन करना आपके राजनीतिक बिंदुओं में है ही नहीं। आपको याद दिला दें कि, साल 2002 में जब गुजरात में दंगे भड़के थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने को कहा था। गुजरात दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए थे।

Law Minister to Congress :

“ Please don’t preach us Rajdharma “

How can we Mr. Minister ?

When you did not listen to Vajpayeeji in Gujarat why would you listen to us !

Listening , learning and obeying Rajdharma not one of your Government’s strong points !