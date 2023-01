'अपराध एक ही है तो शंकर मिश्रा और जौहर अली खान को सजा अलग-अलग क्यों..?', BJP नेता ने उठाए सवाल

बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सवाल उठाया कि शंकर मिश्रा को सजा मिली, नौकरी से बर्खास्त किया गया जबकि वही अपराध करने वाले जौहर अली खान को उसी दिन जमानत मिल गई। ऐसा क्यों है?

India

oi-Pallavi Kumari

दिल्ली एयरपोर्ट पर पेशाब का एक नया मामला सामने आने के बाद इसकी तुलना एयर इंडिया विमान में महिला पर पेशाब करने वाले केस की तुलना की जा रही है। दोनों मामले को लेकर अपराधियों के धर्म को लेकर सोशल मीडिया पर तुलना की जा रही है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अपराध एक ही है तो शंकर मिश्रा और जौहर अली खान को सजा अलग-अलग क्यों..?' असल में बुधवार 11 जनवरी 2023 को एयर इंडिया विमान में महिला यात्री पर पेशाब करने वाले आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। ठीक इसी दिन एयरपोर्ट पर पेशाब करने के अन्य आरोपी जौहर अली खान को जमानत मिल गई। जौहर अली खान पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर खुलेआम पेशाब करने का आरोप है। शिकायत के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे जमानत मिल गई।

इस पूरे मामले पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''अपराध वही और सजा अलग-अलग। जौहर अली खान को उसी दिन जमानत दे दी गई लेकिन दिल्ली पुलिस शंकर मिश्रा की जमानत का विरोध कर रही है। आखिर ऐसा क्यों? कोई मीडिया "खान द यूरिनेटर नाउ" क्यों नहीं चिल्ला रहा है? जौहर को नौकरी से क्यों नहीं निकाला गया, बल्कि शंकर को नौकरी से क्यों निकाला गया ? क्यों ?''

Same crime , different Punishment

Jauhar Ali khan given bail same day but Delhi Police is opposing the bail for Shankar Mishra . Why

Why no media is shouting “Khan The Urinator now”?

Why Jauhar is not sacked from his job but Shankar is sacked from his job ?

Why ? https://t.co/rya1kKL26o