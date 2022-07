मिलिए मां-बाप को कंधे पर बैठाकर 'कांवड़ यात्रा' कराने वाले बेटे से, लोगों ने कहा- '21 वीं सदी के श्रवण कुमार'

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 21 जुलाई। इन दिनों भगवान शिव का प्रिय मास सावन चल रहा है, इस दौरान 'कांवड़ यात्रा' भी हो रही है, वैसे तो शिवभक्ति में डूबे भक्तों की कई तस्वीरें और वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं लेकिन एक तस्वीर ने हर किसी को भावविभोर कर दिया है और वो तस्वीर है आज के श्रवण कुमार की। दरअसल इन दिनों सोशल पर एक ऐसे कांवड़िए की तस्वीर चर्चा का विषय बनी है, जो अपने बुजुर्ग माता-पिता की पालकी को कंधों पर रखकर 'कांवड़ यात्रा' करा रहा है।

English summary

Kanwar Yatra 2022 is going on. Meet the '21st century' Shravan Kumar, who is carrying his parents on his shoulder, video tweeted IPS Ashok Kumar. here is video, please have a look.